Geilestova - gjennom 195 år

Kultur

Der stod eit gammalt hus og ei løde på Leikong ein stad, som solid hyste sitt folk, og som seinare tente to generasjonar som husvære på Klungsøyra, og som deretter til no har vore uthus bak Klungsøyrbutikken på Bigset i 74 år, og som no er vølt til eit kulturminne for nye 100 år.

Eg ønskjer å fortelje litt av det som eg veit om dette huset, og eg vonar der enno finst nokon i Leikong, Tjørvåg eller andre stader ifrå, som kan supplere opplysningane mine.

Min oldefar, Karl Kvalsvik Klungsøyr 1848-1918, gift med Hansine 1844-1890, flytte frå Kvalsvika til ein ledig husmannsplass på Klungsøyr på ein gard mor hans var ifrå. Dei busette seg der i 1875 med dei 5 første borna.

Men i 1890 døde Hansine, og i 1893 brann huset deira på husmannsplassen ned. Han gifte seg så i 1895 med Anne Hansine Aurvåg (1850-1931).

Og her kjem det inn i bildet, det huset som eg skal fortelje om. Etter brannen i 1893 kjøpte Karl ei stove og ei løde på Leikong, og som han sette opp i Geila på Klungsøyr, Tjørvåg. Råsa over Sandvikskardet gjekk over plassen her. Det ville vere svært interessant for meg å vite kvar på Leikong husa kom frå. I Geila på Klungsøyr tente huset i to generasjonar. Her vaks det opp 9 born. Det var Ingeborg (til Frøystad), Henrikke (ugift, tok over etter faren), Oluffa (til Ulsteinvik), Ole (til Flø), Johan (min bestefar til Bigset), Ragna (til Stend i Fana), Hans (til Hasund), Inga (til Steinsvika), Hermann (til Ulsteinvik).

Det var mange munnar å mette, fatigt som det ofte var den tida. Der var ei historie i bygda som kan illustrere dette;

– Når mora hadde aust opp graut til alle borna, var der ikkje att noko til henne. Då fekk ho seg ei skei med graut frå kvar av tallerkane deira.

Etter at dei gamle døydde, var det Henrikke som budde her, åleine. Og skal vi tru dei som hugsar henne, var ho eit mildt og hjelpsamt menneske.

Gerd Moltubakk på Høgegjerdet som var 14 år då Henrikke døydde, hugsa henne med glede som næraste nabo. Og Gerd har teke seg tid til å stelle grava til Henrikke i alle år. Ho fortel i dag om ein kjekk og god granne. Frå ho var 3 år sprang ho ned til Henrika. Under krigen då det var lite av alt, fekk ho smake kaffisukker bort med ho Henrika. I Høgegjerdet hadde dei avtale med Henrika at om ho blei sjuk, måtte ho henge opp eit kvitt klede slik at dei kunne kome å hjelpe. Ein dag kom det opp eit kvitt klede, men då dei kom ned, var ho ikkje sjuk, men ho hadde fått så mykje fisk at dei måtte kome og få seg ei hank.

Ho hadde vevstol i stova, og ho strikka til folk, og i stor grad vottar til folk på sjøen.

Johannes Fugledal (8.8.1917-26.10.2002) fortalde meg ei rørande historie om Henrikke Klungsøyr: «Det var mildt sagt sparsamt med oss med ein så stor barneflokk. Vi måtte tidleg ut og tene. Ein regnversdag som eg stod i ein potetåker i Tjørvåg åleine og tok poteter, kom Henrika forbi. Trøyste meg, står du her og kavar åleine? Ho sette frå seg det som ho hadde i hendene, kom opp i åkeren og hjelpte meg med potetopptakarjobben min. Slike minner gløymer du aldri.»

Då min bestefar Johan Klungsøyr i Bigsetbakkane såg seg råd til å kjøpe seg stolkjerre frå Barstadvik, tok dei med seg barneflokken og køyrde på familievitjing til barndomsheimen Geila i Klungsøyra. Det var lang veg trass i eit staseleg køyretøy. Skal tru om dei overnatta? Då Helge Hovlid på Hareid fekk T-Ford, leigde dei han til turen. Då var det heildagsvitjing heile søndagen, og Helge var saman med dei heile dagen til heimtur om kvelden.

Ettersumaren 1949:

Då Henrikke døydde, tok Karl Klungsøyr d.y. 1907-1985, seg av å flytte stova til Langhol på Bigset til uthus. I husmannskontrakten stod at, når den siste brukar av huset fell frå, skal det fjernast frå tuftene, og grunnen går attende til garden.

2020/2021:

Terje Karlsen Wiik har kjøpt Langholeigedomen på Bigset av Klungsøyrfolket her, og restaurerer husa. Han har lagt ned eit ufatteleg arbeid i å pusse opp og bevare husa på eigedomen, inklusiv Geilestova, noko vi set stor pris på.

Den nye eigaren har med stor entusiasme, lagt vekt på å bevare minnet om denne driftige slekta frå Geila i Klungsøyr. Folk som har skikka seg som gode samfunnsborgarar, frå sitt opphav i desse tronge kåra som var base for vidare strev og suksess i livet. Når livet kjendest mørkt og kaldt, gjekk der bøner oppover frå Geila om «ein betre vår ein gong».

Gjennom desse vindauga har små barneaugo gløst ut i verda. På elva som skuma nedover mot Øyra, og dei har nok fantasert om kva som skjuler seg bak Storøya og bak fjella i horisonten.

Geilestova er såleis per dato, så godt som ferdig utvendig, og skrubba og reingjord innvendig for vidare finpuss for bevaring som kulturminne. Vi gled oss til å få sjå oss om inne når der blir ferdig. Gjennom arbeidet har Terje Karlsen Wiik avdekka ei innskrift i tømmerveggen der det står: «OMSH 1826». Dette kan vere opphavet til huset, men det kan også vere innrissa lenge etter at huset vart bygd, for alt vi veit. Eg har leita i Herøysoga etter gardar i Leikong der huset opphavleg kunne kome frå, men utan hell. Vi har berre årstala og desse bokstavane å halde oss til, flytta til Klungsøyr i 1893. Er der folk som kan hjelpe oss med detektivarbeidet, så er vi svært interesserte.