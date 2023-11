Jan Peter Aursnes under Word Cheese Award i Trondheim i oktober i år, der han var ein av dommarane som var med på gi poeng til ostar frå heile verda. Foto: Trude Henrichen.

Osteevangelisten frå Hjørungavåg

Den første interessa for ost fekk han under eit osteparty i gymnastida heime hos Grete Skeide på Skeide. No driv Jan Peter Aursnes nettstaden OstePerler, er fagansvarleg for ostar i Store Norske Leksikon, dommar under «NM i gardsost» og «Oste-VM». Sistnemnde vart for kort tid sidan gjennomført i Trondheim.