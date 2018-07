Ut av skapet

Meiningar

Skrive av Markus Saunes

Ulsteinvik/Oslo

Det gjelder å ha mot til å være den man er og ikke miste motet fordi man er den man er. Hvis du våger å være synlig, så vil kanskje noen forlate deg. Men de som blir igjen er verdt alle som gikk. Det er alltid noen der ute som vil elske deg for akkurat den du er. Å elske er en menneskerett og du skal få elske hvem du vil. Man skal vel ikke skamme seg over at man er et menneske? Så lenge du er deg selv og følger hjertet ditt kan du oppnå hva du vil her i verden. Kjærleik er kjærleik.



Hva skal du med folk som ikke viser deg respekt, kjærlighet eller unner deg noe godt her i livet? Du er din egen sjef i ditt eget liv og du kan gjøre akkurat det du vil. Ingen kan forandre deg eller si til deg hvem du skal være. Ikke la noen få stjele hjertet ditt eller prøve å forandre deg til noe du ikke er. Lev livet ditt slik du selv ønsker og jeg lover deg at en dag så kommer alt til å bli fantastisk fint.