- Det var nedslåande å sjå kva haldningar som finst

Meiningar

«Kvar kjem dette hatet frå?» er eit spørsmål som har dukka opp også den siste veka. Ein 21 år gamal mann er sikta for å ha drepe stesystera si og for å ha prøvd å utøve terror i Al-Noor Islamic Centre i Bærum sist laurdag. «Kartlegginga har vist at mannen har høyreektreme haldningar. Han har uttrykt støtte til Quisling og han har innvandringskritiske haldningar», sa politiet på ein pressekonferanse tidlegare denne veka.