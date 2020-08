Meiningar

Det har i det siste vore nokre interessante innlegg om Bjørndals Minne i Vikebladet. Underteikna føler seg som gammal ulsteinvikar, sjølv om det er over 50 år sidan eg flytte frå bygda. Eg var av dei heldige som fekk gå på Ulstein Realskule og hadde mellom anna lærarar som Judith og Thorvald Bjørndal, Johan Sæter, Magne Grimstad, Johan Kleven, Ola Christoffersen. Ei gullrekkje av pedagogar.

Kommunen ber KS om juridisk vurdering Kven er det eigentleg som eig Bjørndals Minne? «§1 Bjørndalfondet er Ulstein kommune sin eigedom, men skal ha sitt eige styre.» heiter det i vedtektene som vart vedteke for Bjørndalfondet i 1945.

Tida ved Ulstein Realskule vart ei viktig tid for meg, på same måten som skulen har vore viktig for ei lang rekkje personar. Ikkje minst har skulen hatt svært mykje å seie for Ulstein og mange av dei andre kommunane på Søre Sunnmøre. Det flotte skulebygget var med på å understreke at vi var på ein viktig del av livsreisa vår.

Enkelte bygg er så viktige for eit samfunn at dei må takast vare på for all framtid. Realskulebygget i Ulsteinvik er eit slikt bygg.

Difor er det leitt at vidlikehaldet har vore dårleg – truleg over lang tid. Det er lekasje i taket. Med slikt følgjer råte- og muggproblem veit vi. Varer forfallet lenge nok, vil det vel kome eit framlegg frå ein villfaren kommunestyrerepresentant om å rive «heile skiten». Det må aldri skje! Kommunen må bidra med å ta vare på dette praktbygget som har følgt bygda gjennom ei lang og rivande utvikling. Vi har mange triste eksempel på at viktige bygningar har vorte fjerna. Så går det nokre år, og så tek ein til å angre seg. Tenk berre på skandalerivinga av Rønnebergvillaen i Ålesund. Nei, då er det kjekkare å kunne klappe på huset til Marco Polo (1254-1354) i Venezia. Tenk om ein i år 2820 kan klappe på realskulebygget og seie: «Her var Judith og Thorvald lærarar!»

Kjære ulsteinvikarar: Ta vare på Bjørndals Minne. Set det i stand og hald det ved like. Bruk det til noko fornuftig. Lag til eit flott uteområde rundt. Der er plass nok. Til og med ei elv ligg der og skrik etter å bli utnytta. For ein utflytta ulsteinvikar er det alltid kjekt å gå forbi realskulen og sjå at han framleis står der - og kanskje etter kvart vakrare enn nokon gong.

Sykkylven, 19.08. 2020

Ove Bjerkan