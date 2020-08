Kvar er Hareid og Ulstein i kampen om samferdselskronene?

Meiningar

Det skjer ein del på samferdselsfronten om dagen. Denne veka kom nyheita om at Widerøe reduserer tilbodet frå flyplassen på Hovden, frå to til ei dagleg direkterute til Oslo. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har vore både her og der for å få innspel til neste års statsbudsjett og til Nasjonal Transportplan 2022–2033. Planen skal leggast fram til våren, og vil vise kva prosjekt som skal prioriterast i åra framover. Frå Viken fylke har det kome innspel om at ferjefri E39 kostar for mykje og at dei heller vil ha fleire samferdselskroner til det sentrale Austlandet. Og onsdag hadde samferdselsminister Knut Arild Hareide møte med Måløy Vekst og ordføraren i Stad om Stad skipstunnel.