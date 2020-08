Meiningar

No må lokalpolitikarane hive seg frampå. Dei ulike partia er godt i gang med nominasjonsprosessen før stortingsvalet neste haust. Allereie no veit vi at det blir store endringar på Mørebenken, sidan fleire har bestemt seg for ikkje å stille til attval. I verste fall kan Søre Sunnmøre bli ståande utan ein einaste representant.