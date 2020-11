Meiningar

Arbeidsgjevarorganisasjonen Virke spår at kvar og ein av oss kjem til å bruke 11.760 kroner på årets julehandel. Prognosen viser også at vi som bur her i Noreg samla kjem til å handle for 57 milliardar kroner no i november og 63 milliardar i desember. Det vil i så fall vere ein auke på 10,5 prosent frå i fjor.