For ei storhending det var å få telefon i hus! Ein svart telefon med tal på ei dreieskive som hadde sin faste plass.

Meiningar

Snart blir ei lang line broten. Ei line som har følgd meg nærast heile livet. Som har gitt meg både skuffelsar og gleder. Men no er det bestemt at dette forholdet med meg skal ta slutt. Det var på tide, vil vel nokon seie. Ja, ja, slik er lagnaden, eller utviklinga om du vil. Men jammen var eg ei tid svært så utolmodig for å få ordna opp.