Et idealisert samfunn

Kommentar

Hvordan har det blitt slik at den perfekte selfien er noe man lengter etter? I dagens samfunn kan det virke som om mennesker er mer opptatt av hvordan andre ser dem enn hvordan de ser seg selv. Hvorfor er det slik? Det er her selfien kommer inn – et selvportrett, som regel tatt med en smarttelefon, som så deles på sosiale medium.