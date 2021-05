Kommentar

Kjenner ein ikkje historia, kjenner ein heller ikkje samtida. Folk flest stussar over at ein stor del av amerikanarar insisterer på retten til å vere væpna, irekna retten til å bere våpen offentleg, og at det verkar uråd å få gjort noe med dette. Talet på skytevåpen per ibuar er ikkje stort høgare i USA enn t.d. i Norge. Men våpenkulturen er ein heilt annan.