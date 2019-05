Leiar

Avisa på biletet over er den siste laurdagsavisa frå Vikebladet Vestposten. Torsdag denne veka kom den siste torsdagsavisa. Klart det er litt vemodig.

Det har gått to månader sidan vi fortalde at avisa skulle endre frekvens no i andre halvdel av mai. Frå neste veke får du lokalavisa i papir på tysdagar og fredagar. Det blir nok litt rart, både for deg som lesar og for oss som lagar avisa.

Vikebladet Vestposten er langt frå den første lokalavisa som endrar frekvens. I 2012 vart det gitt ut 227 ulike aviser her i landet. 219 kjem ut framleis, og av dei har 52 redusert talet på avisdagar, skriv avisforskar Sigurd Høst i rapporten Avisåret 2018. I Nordfjord gjekk til dømes Fjordingen (Stryn) og Fjordenes Tidende (Måløy) ned til to aviser i veka for fire år sidan. Fleire kjem truleg til å følgje etter i åra som kjem.

Det ligg ingen dramatikk i at Vikebladet Vestposten no endrar frekvens. Men medievanane til folk har forandra seg mykje, og mange av lesarane våre ventar å få oppdaterte nyheiter heile døgnet, året rundt. Det får dei på vikebladet.no. Stadig fleire tek i bruk det digitalet tilbodet, den siste veka hadde nettsida vår 25.500 unike brukarar.

Målet er at avisa skal halde fram med å levere like mykje redaksjonelt innhald som no, samla i nettavisa og i to, ikkje tre, papiraviser i veka. Når det no er klart for endring, er det nærliggande å gjenta det som vart skrive på denne plassen då nyheita om ny frekvens vart kjent: Vi gjer dette med djup respekt for den sterke posisjonen avisa har på Hareidlandet.

Klart det er litt rart å endre frekvens, men vi er sikre på at vi skal halde fram med å vere den viktigaste formidlaren av nyheiter frå Hareid og Ulstein.