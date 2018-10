Kommentar til avisinnlegg om fotballhall og rådhus

Lesarbrev

Eg forstår veldig godt at idrettslaget er skuffa over at rådmannen ikkje kunne rå til at kommunen investerte i fotballhall, men dette handlar ikkje om at rådmannen er imot fotballhall. Tvert imot ser eg det som eit svært positivt og viktig tiltak for både folkehelse og trivsel for folk i lokalsamfunnet. Det er imidlertid rådmannen si plikt å vurdere kommuneøkonomien i ein heilskap der lovpålagde tenester og akutte behov må prioriterast på bekostning av tiltak som til dømes ein fotballhall. I etterkant av avisinnlegget har partane hatt gode samtaler og kome fram til ei god middelløysing idrettslaget er nøgde med. Denne vart politisk vedtatt torsdag kveld.

Når det gjeld rådhuset starta saka med at det på hausten i fjor skulle gjennomførast politiske vedtak som var knytt til avgrensa indre vedlikehald, i hovudsak knytt til skifting av takhimling/lys og etablering av rømningsvegar. Dette var planlagt gjennomført medan ein arbeidde i huset. Etter at arbeidet starta opp vart det massive klager frå personalet som ikkje greidde å arbeide på grunn av lyd og støv. For å ivareta både tenesteproduksjonen og arbeidsgivaransvaret vart det då bestemt å tilby personalet ein midlertidig arbeidsplass, noko dei var svært takksame for. Leigevtalen som vart inngått var på ca 2 ½ månad. Dette var ei utgift vi kunne ta innanfor budsjettrammene, og som vi vurderte som akseptabel for å ivareta HMS for våre tilsette og sikre nødvendig produksjon av tenester. I etterkant vart det stilt spørsmål ved om det ikkje var fornuftig å få gjort unna fleire vedlikehaldsbehov når rådhuset var tomt, og administrasjonen fekk i oppdrag å vurdere vedlikehaldsbehovet. Kommunen manglar tilstandsrapport på bygningane og har heller ikkje ein vedlikehaldsplan. Ein måtte difor starte med blanke ark. I same tidsrom var det skifte av eigedomsleiar. Det har vore brukt eksterne konsulentar for å få ei samla og total oversikt over vedlikehaldsbehovet. Nye lovkrav slo inn og gjorde renoveringa langt dyrare enn dei første anslaga låg på. At saka har trekt ut i tid har vore svært uheldig, og vanskelig for alle involverte partar.

Rådhuset har over mange år vore definert som kommunen sitt dårlegaste bygg. Når kartlegginga av vedlikehaldsbehovet viser at det ikkje er mulig å drifte det som ein arbeidsplass har ein tre val. Enten å renovere det i samsvar med gjeldande lovkrav, selje eller rive. Ved val av dei to siste alternativa må ein enten leige eller kjøpe nye lokale. Det vart torsdag gjort vedtak i kommunestyret om ei totalrenovering i to steg der den eine starter umiddelbart, og den andre etter at helsehuset er ferdig. Utgiftene vi ville brukt til leige av rådhus finansierer no lånet på renoveringa av rådhuset, og vel så det. Når det gjaldt rådhuset stod ein altså ikkje overfor eit val der ein kunne velje vekk utgiftene. Dei hadde kome i form av leige eller investeringsutgift.

Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland sa det slik at «vi veit ikkje det vi ikkje veit». Det visste ikkje heller ikkje vi då ballen med rådhuset starta å rulle. Hadde vi visst det hadde nok ingen spurt etter totalt vedlikehaldsbehov. Men det nytter ikkje å vere etterpåklok, og det mest bortkasta ein kan seie er hadde vi berre gjort slik eller slik… Det ein kan gjere er å lære av det som skjer, og setje i verk tiltak for å utvikling og kvalitetsforbetring. Det har vore mykje synsing og tvil underveis, men administrasjon og politikarar har i fellesskap brukt den tida som var nødvendig for å finne fram til den beste løysinga. Og som Bernt Brandal sa det i kommunestyredebatten, at sjølv om det kanskje ikkje ser slik ut frå utsida så har både politikarar og administrasjon arbeidd godt for å finne denne. Han sa også at vi er ei kommune, og ei kommune må ha eit rådhus. Med det nye kommunestyrevedtaket får Hareid kommune eit renovert rådhus som får dekt vedlikehaldsbehova, og ikkje noko standardheving utover dette. Men det vert eit hus som vil tene kommunen førti år fram i tid ifølge ekspertisen som har vore inne i saka. Med tanke på energibruk vert det eit moderne bygg som vil føre til stor innsparing på det som til no har vore store straumutgifter.

Kommunen har starta på ein prosess for det omfattande arbeidet med kartlegging av bygningsmassen. Dette må på plass før ein kan lage vedlikehaldsplan. Ein har nyleg tilsett eigne prosjektleiarar, og store vedlikehaldsprosjekt skal heretter takast etter ein eigen plan og i prioritert rekkefylje. Saka om rådhuset har vore ein prøvelse for alle som har vore involvert i den. Slik vert det ofte når der kjem uforutsette ting ein må løyse. Det gode er at no har kommunestyret i samarbeid med administrasjonen kome til ei løysing som alle går for. No er det tid for å fullføre prosjektet og sjå framover mot nye oppgåver og utfordringar som heilt sikkert vil kome.

Ragnhild Velsvik Berge

Rådmann i Hareid