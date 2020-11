Som narkotika

Lesarbrev

Eg skreiv ein gong at eigedomskatten hadde likskap med narkotika. Det er lettare å ta til med den, eller å slutte å bruke den.

I ein samtale med Frp-ordføraren sa han seg einig i det.

Kva ser vi no?

Når den økonomiske abstinensen kjem, er løysinga å plusse på med meir eigedomskatt. I alle fall så foreslår dei, etter måten godt betalte byråkratane i kommunen det. Gjerne utan tanke og handlingar som gjer det lettare for dei som alt slit med denne ekstraskatten.

No får vi håpe at våre valde politikarar tek eit betre og fastare grep om økonomien i kommunen enn det vi har sett til no. At dei finn andre løysingar enn å auke skattetrykket.

Ingen børe bruke meir pengar enn ein har råd til,- heller ikkje kommunen.

Frp sentralt har vist at dei er imot denne usosiale forma for skatt. No skal det bli spanande å fylgje med kva Frp i Ulstein vil gjere.

For Høgre sitt vedkomande må ein vel minne dei om lovnaden å avvikle eigedomskatten i denne kommunestyreperioden. Kva så? Vil dei meine at det var det og det som gjer at dei ikkje klarer det, og at dei no må være med på ei auke?

Vi får seie som Trump: «Vi får sjå».

Krf var svakare i formuleringane,- dei vil avvikle eigedomskatten på sikt.

Senterpartiet i Ulstein ville legge inn eit botnfrådrag.

Venstre i Ulstein var også negative til denne forma for skatt, og har nok skjøna at dette er den mest usosiale skatt som finst. Den råkast den som har minst innkome, like hardt som den med sikker og god innkome.

Ap og SV,- der er det eit stort spørsmål om dei skjønar kva dei er med på, om dei seier ja til å auke denne skatten. Desse partia som skulle være for vanlege arbeidsfolk, og ikkje spesielt for dei med høg innkome. Det er lenge sidan det var folk i partiet som kom frå små kår.

Einar Gerhardsen var gatefeiar før han vart politikar, og etter kvart statsminister. Han ville nok forstått kor usosialt der er med eigedomskatt. Dessverre døydde han i 1987.

Kva ville eg gjere i dagens situasjon om eg hadde innflytelse på den økonomiske situasjonen i Ulstein kommune?

1. Ikkje set i gong fleire prosjekt utan at kommunen har god nok økonomi til det.

2. Slutte å underkalkulere. Det er feil å underkalkulere for å få «JA» til investeringar. Det skulle være mange nok år no med erfaringar på nær sagt alt som kommunen tek seg til, som sprekk økonomisk.

3. Det må bli ein meir realistisk budsjettering, anten det gjeld helse og sosial, Kultur, eller kva det skal være. Desse sprekka verkar, sett over tid, er ikkje berre på nokre ti-tusen, men opptil titals millionar.

4. Med dagens situasjon i kommunen, ville eg først og fremst sørge for ei meir kostnad-fast økonomisk styring.

Eg ville ikkje auke eigedomskatten, også med tanke på dei som har mista jobb og innkome.

Men eg ville bede kommunen sine långjevarar om avdragsfritak, slik mange som er råka,- verksemder og private låntakarar har måtta bedt sine bankforbindelsar om.

Kanskje med delvis bruk av kommunen sine fondsmidlar, som eg forstår er på 80 millionar.

Kjære politikarar, legg no ikkje meir stein til børa for oss som har valt dokke. Vi er inne i krevjande tider, og det er ikkje alle som slit, som har valt det sjølve.

Med det same eg held i pennen, vil eg takke dei som har sendt meg SMS med takk for mine innlegg i debatten. Det gir inspirasjon.