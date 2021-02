Rein innsparing – ikkje omstilling

Lesarbrev

Framlegga til omlegging på Hadartun er reine innsparingstiltak som ville gi eit dårlegare tilbod – ikkje starten på ei naudsynt omstilling. Det er også svært tvilsamt om planane er realistiske.

Eg blir lei av alle desse rapportane og offentlege utgreiingane som seier at eldre har lyst å bo heime. Ja – eldre som har helse til å klare seg sjølv, har lyst å bo heime, men når helsa svikter så endrer fort det synet seg. Eg har vore sjukeheimslege nokre år, vart pensjonist for eit par år sidan. Eg opplevde at alle som fekk plass på sjukeheimen, var sjeleglad for den plassen, sjølv dei som måtte ta til takke med korridorplass og uønskte dobbeltrom.

Ein slår fast at alle som har fått fast plass, skal få behalde den. Det er sjølvsagt og bra, noko anna hadde faktisk vore ulovleg. Dersom plassane skal reduserast med 8, så må ein vente på naturleg avgang (dødsfall) og nekte å ta inn nye pasientar etter som plassane blir ledige. Det betyr at ein ikkje må ta ferdigbehandla pasientar frå sjukehuset inn i desse plassane, kva vil det koste i gebyr til sjukehusa? Det betyr at pasientar med stort pleiebehov i heimane, framleis må stellast der. Det må heimesjukepleien ta seg av. Kva vil det koste av personellressursar? Det er i planane ikkje sett av ei einaste ekstra krone til styrking av heimetenestene. Og kva med turnusplassar? Regelmessig avlastning har gjort det mogleg for slitne pårørande å stå i ein belastande omsorgssituasjon over tid. Vil ein greie å tilby avlastningsplassar?

Apropos avlastning av pårørande; ein vil ta bort dagsenteret, enda eit pustehol i kvardagen som gjer det mogleg for pårørande å greie å stå i ein krevjande omsorgssituasjon. Ein påstår til og med at det ikkje er ei lovpålagt teneste, sjølv om dagsenter for demente er lovpålagt frå 1. januar 2020. Ein må gjerne sjå på omorganisering av dagtilbodet, men det er uforsvarleg å ta bort dagsenteret før ein har alternativ på plass. Planane om nytt aktivitetssenter kan ikkje kallast anna enn luftige vyer utan konkret innhald og kostnadsvurdering.

Det er lansert svært gode tankar om kvardagsrehabilitering og rehabilitering i eigen heim. Dette bør vere eit satsingsområde framover. Det å la pasientane gjere ting sjølv under rettleiing, er heilt rett, men det tar meir personaltid. Det er ikkje lagt inn noke auka personalressursar eller økonomi til dette. Det må satsast meir på velferdsteknologi for å hjelpe dei som ønsker å bo heime, til å klare det. Men i folkemøtet gjekk det fram at satsinga på velferdsteknologi no var nytt anlegg på sjukeheimen, ikkje i heimane.

Eg undrast, kva vil reellt skje når der står 8 tome pasientrom på sjukeheimen, og sjukehuset pressar på med utskrivingsklare pasientar, heimesjukepleien står i tungt stell som dei ikkje har ressursar til, pårørande er fortvilte og nedslitte i ein omsorgssituasjon dei ikkje makter lenger, eller ein dement lever i ein situasjon som blir vurdert som heilt uforsvarleg? Vil ein då klare å la vere å ta i bruk dei ledige roma? Det vart gjort eit forsøk på reduksjon av 8 plassar for ei 10 års tid sidan. Ein klarte det ikkje då, og eg trur ikkje ein klarer det no. Kommunen har ei plikt på seg til å yte naudsynt helsehjelp, uavhengig av den økonomiske situasjonen. Eg trur rett og slett ikkje planane er realistiske. Ein vil neppe spare det ein trur ein vil spare.

Vi står framfor ein situasjon med aukande tal på eldre og ein venta auke i personar med demenssjukdom og behov for helse- og omsorgstenester på forskjellig nivå. Det er behov for ei gjennomtenkt langsiktig satsing på å finne dei rette tiltaka, ikkje urealistiske og dårleg utgreidde hastetiltak i budsjettsamanheng.

Ottar Grimstad