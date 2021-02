Lesarbrev

Det vart hevda opp til fleire gongar på det digitale folkemøtet den 10.02. at det var fint at folk engasjerte seg. Er det noko ein bør bruke tid og engasjement på så er det vel denne saka. Nedlegging av 8 sjukeheimsplassar og omlegging av 16. Som pårørande er det på tide "å ta bladet frå munnen".

Eg har hatt begge foreldra mine på sjukeheimen sidan 2019. Dei 2 første månadane budde dei i leiligheit på Hadartun. Her treivst dei godt, hadde nydeleg utsikt mot Vartdalsfjella som dei ellers er svært glad i. Dei har gått mange turar der i yngre dagar. Far hadde stor glede av å site og sjå på fergene og båtane på fjorden. Eit vakkert bilde i ein flott natur.

Etter god pleiebehandling i heimen deira på Hjørungavåg av HBO, fekk dei til slutt plass ved Hadartun. Vi var alle glade og letta. Dårleg samvit frå morgon til kveld. Det kunne berre ikkje gå lenger. Eg er audmjuk over alle som arbeider i pleie/omsorg.

Eg sjølv arbeider på sjukehus, eg driv ikkje med pleie, men har mykje kompetanse på sjukdom, og ser mangt. Når foreldra mine kom på sjukeheimen tenkte eg at ei ny epoke i livet hadde teke til. Dette var ein heilt ny situasjon som eg slett ikkje hadde kompetanse på.

Det første vi fekk kjennskap til var dagsenteret ved sjukeheimen. Eit fantastisk godt tilbod med flinke folk til stades. Henta og bringa i bil. I tillegg til det sosiale aspektet, fekk dei halde på med ulike aktivitetar. Eg visste lite om dette tilbodet frå før, men fann fort ut at det er heilt unikt. Nei, mogleg det ikkje er lovpålagt, men det gir viktige sosiale relasjonar.

Etter berre 2 månader på Hadartun, vart foreldra mine flytta opp eit "trappetrinn" på omsorgsstigen. Dei fekk plass på buavdelinga. Dette grunna redusert helse hjå den eine av dei. Der har dei god pleie og omsorg, og dei får vere i lag, og utsikta er den same. All ros til dei tilsette. Eg tenker ofte at i denne prosessen må det vere utfordrande for arbeidsmiljøet, usikkerheita som fyl med.

Det vert sagt at tenestene skal bli betre med kutt og endring i tilbodet. Men vert det betre med mindre ressursar? Meir pålagde oppgåver for pårørande? Ikkje alle har pårørande heller. Korleis er det tenkt m.o.t legebesøk når der ikkje blir sjukeheimslege lenger? Blir det mange små kjappe turar for ambulansen mellom sjukeheimen og legesenteret? På folkemøtet 10.02. vart det mange gonger svart at "dette vil vi finne gode løysingar på", det tyder på at det er alt for lite gjennomtenkt, og at dette har blitt gjort i eit hastverk. Hareid som har vore ei føregangskommune når det gjeld eldreomsorg? Det er rett at å auke eigedomsskatten berre vil skyve problemet framover, men det er slett ikkje gratis å bo på sjukeheimen heller. Som pårørande tenker eg ofte på at dei gamle har arbeidt eit langt liv og betalt skatt som alle andre, dette fortener dei. Men det er eit ordtak som seier at ein må vere frisk for å bli sjuk.

Det har vorte stilt spørsmål om Hareid kommune er overadministrerte når det gjeld tilsette. Det er sikkert kontroversielt for enkelte å nemne dette, men er det ikkje mogleg å få redusert stillingar ein "kvan plassen"? Nei, det er ikkje lett å vere politikar, men jammen er det ikkje lett å verte gamal og pleietrengande heller. Snart kjem vi sjølve til å ha omsorgsbehov i kommunen. Som ein tilsett i pleie/omsorg sa: «Det er ikkje sikkert det er denne kommuna eg vil verte gamal i.»

Johanne Elin Liavåg, styremedlem i pårørandeforeininga avd. bu.