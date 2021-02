La oss få nokon beinharde fakta på bordet

Lesarbrev

INGEN av dei som bur på Hareid Sjukeheim eller Hadartun omsorgsboligar kunne ha bodd heime i heimen sin noko lenger.

Pratar du med tilsette i både Heimetenesta og på sjukeheimen så får ein vite at det er ei kø av menneske som treng anten å kome seg på omsorgsbolig eller få institusjonsplass. Dette veit både administrasjon og politikarane - om dei vil sjå det.

Det er ikkje ENKELT å få seg institusjonsplass i kommuna vår idag. Dei som endelig får det er så sjuke at det er på høg tid. Pårørande har stått på i mange år før dette skjer, fordi dei også vil at sine skal få bu heime lengst mogleg.

Dette fører også til sjukdom og helsemessige konsekvensar for dei pårørande. Kor mange pårørande i kommuna vår har delvis eller heilt, i perioder eller fast, blitt sjukmeld eller gått ned i stilling eller slutta å jobbe for å ta seg av sine? Det er faktisk ikkje få. Dette har også store negative økonomiske konsekvensar for kommuna vår. Om du vil sjå det.

16 institusjonsplassar som idag er BUAVDELINGA, blir omgjort til bukollektiv. Det er ingen som bur på Buavdelinga idag som er hendte til å lage eigen mat eller vaske rommet sitt. Er det truleg at eldre i framtida vil ha denne kapasiteten? Dei som klarer det, skal no bu heime, so vidt eg har forstått. Du ser det om du vil sjå det.

8 institusjonsplassar blir fjerna. Desse plassane er idag ein del av KORTTIDSAVDELINGA. Dei 8 andre plassane skal bestå foreløpig. Eg trudde at samhandlingsreforma krevde at kommunane hadde plassar til rehabilitering? Det argumenterast med at på denne avdelinga har det ikkje vore fullt heile tida og det slåast då fast at behovet ikkje er tilstades. Behovet er her, viss dokke vil sjå. Har dokke brukt det siste året som referanse, så er det iallfall berre tullete.

Det poengterast at desse kutta er i tråd med reforma "LEVE HELE LIVET". Denne reforma inneheld mykje fine ord om korleis eldre skal ha det i framtida. Det fyl ikkje pengar med denne reforma og les du den so ser du at pårørande, frivillige og frivillige organisasjonar skal gjere mykje av jobben. Det blir "spanande" tider framover!

DAGSENTERET for eldre er ikkje lovpålagt og det seiast i underlaget for desse kutta at dagsenteret, slik det blir drive idag, ikkje gir dei preventive virkningane som ein ynskjer. Dette er ikkje sant! Eg har sett og høyrt kor viktig denne staden er. Den gir håp og meining i kvardagen. Den gir sosiale relasjonar og måltid i godt lag. Den gir latter og musikk og samtalar av den gode og viktige sorten. Dagsenter for psykiatri skal også vekk. Har ikkje det heller preventiv virkning? Dokke veit dette ikkje blir bra for menneska og kommuna våra.

Det lovast eit aktivitetssenter der eldre, psykiatri og bu-og habilitering skal samdriftast. Dette er grupper med ulike fokus og behov. Vil færre stille opp frå psykiatrien når dei ikkje får den trygge og private staden dei har no? Vil eldre kvi seg fordi det ikkje blir same form for ro og fokus på deira behov? Vil dei på Bu-og habilitering bli stressa over ulike menneske frå dag til dag på dette felles aktivitetssenteret? Dette er tankar ein må få lov til å stille seg. Om vi tør. Dagsentera er ikkje lovpålagt, men skapar meining og glede og samhold - dette burde vere nok til at dei får BESTÅ.

Spør brukarane om kor dei har hatt det gjennom corona, då dagsentra har vore delvis eller heilt stengt i periodar. Har det gitt dei ein betre kvardag, psykisk helse og glede? Spør dei om du tør.

Kommunar i heile Norge har gått før oss og det har gått heilt fint. Seiast det i artikkelen. Eg har prata med både politikarar og pårørande i somme kommunar rundt oss som blir brukt som ledestjerner i denne prosessen. Det stemmer jo ikkje at det fungerer bra og at det har gått bra.

MEN det har kanskje gått bra og betre for kommuneøkonomien deira? Ok, men eg trudde dette dreide seg om MENNESKA. Kva er eit menneske verdt? Korleis vil vi behandle menneska som har blitt for sjuke og sårbare til å klare seg sjølv? Korleis vil DU ha det når du kjem i denne situasjonen?

Det blir sagt i vedlagt artikkel at tenestene kjem til å bli betre! Fordi folk får bu heime lengre? Men dei som kan bu heime, bur allereie heime! Og mange som IKKJE burde bodd heime, bur også heime. Så dette er utprøvd er det ikkje det da? Du veit svaret.

Dette er ris til eigen bak for ikkje å ha investert i bygging av omsorgsboligar i kommuna vår. Dette hadde effektivisert heimetenesta sin kvardag. Og hadde gitt TRYGGHEIT og fellesskap, for dei som kan bu i omsorgsbolig. No skal vi legge om og legge ned fordi no har vi ikkje noko anna val.

Alle som har noko med denne saka å gjere bør bruke stemma si. Alle som kjem til å kome i ein situasjon der ein blir bebuar eller pårørande bør bruke stemma si. Alle som er opptatt av menneskeverd, etikk og moral bør ROPE HØGT!

Er det ingen politikarar eller parti som tør å stå på barrikadene for denne saka? Det har vore pinleg stilt.

Vi har kome dit at økonomi kjem foran menneske. Sann mine ord: alt som blir nedlagt, omgjort og fjerna i denne prosessen kan vi sjå langt etter i framtida. Det som er spart er spart. Blir kommuneøkonomien betre framover da trur du? Fyl det pengar med reformer i framtida trur du? Du veit svaret på alle spørsmåla eg har stilt.

Eg har brukt å samanlikne denne prosessen med eit arktisk klima. Det blir iskaldt å vere menneske her. WINTER IS COMING.

Toril Overå