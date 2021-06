Kjære William, -besta håpar du får gå på skule i Haddal.

Lesarbrev

Når eg skriv dette har eg med meg erfaringane frå det som har skjedd i Dimna og at eg fryktar at utfallet av kommunestyremøtet torsdag vil få konsekvensar for mitt kjære barnebarn i Haddal. Påstanden frå kommunedirektøren om at ”det gjekk no så fint å legge ned skulane på Dimna, Flø og Eiksund” stemmer ikkje heilt. Det går fint for borna å gå på skule ein annan stad, men ei skulenedlegging får mange konsekvensar.

Kva er ein verdi?

Vi har utallige typer aktivitetar for born og unge både i sentrum og rundt om i grendene kvar einaste veke. Det går i øvingar, treningar, samlingar osv.

Har det ein verdi å halde på aktiviteten i Haddal Idrettslag?

Har det ein verdi å drive med friidrett?

Har det ein verdi å spele på Hasundgot, som barn og ungdom?

Har det ein verdi å møtest til trening som 35-åring på Flø IL?

Har det ein verdi å halde på aktiviteten i Haddal skulekorps?

Kva med dei borna som er ikkje vert av dei beste t.d.i fotball? Har det ein verdi at dei borna frå sentrumskrinsen som av ulike grunnar ikkje finn seg tilrette i Hødd kan få innpass i Hasundgot eller i Haddal?

Har dei ein verdi at dei fleste borna frå Haddal kan vere aktive i idrettslaget der, eller er det ok at det på sikt ikkje er eit tilbod der? Kor mange misser vi på vegen då? Kanskje dei 2-3 beste frå bygda kan få tilbod i Hødd, medan alle dei andre dett utanfor?

Gjer det noko om korpset i Haddal vert lagt ned? Det er eit svært godt drive korps som gjev super opplæring, bidreg til masse god og positiv aktivitet for borna i Haddal og skaper eit viktig samhald for alle i bygda.

Kan ikkje aktivitetane på bygda halde fram sjølv om skulen vert lagt ned?

Jau, eldsjelene kan halde liv i bygda i mange år, men går til slutt tome for energi. For å drive desse aktivitetane over mange år er vi avhengige av at dei unge som kjem etter oss kan ta over etterkvart.

Men foreldra til skuleborna både vil og er heilt nøydde til å engasjere seg i dei aktivitetane som er der borna går på skule. Og då kan ein ikkje i tillegg vente at dei skal greie å ta vare på alt i nærmiljøet i tillegg. Mi frykt er at færre born vert med i positive aktivitetar dersom bygdene vert utarma.

Det er ikkje alle som vil bu i eit sentrum.

Eg tillet meg å verte litt personleg. Eg er eit bygdemenneske. Eg har vore heldig og fått vere aktiv i Dimnarevyen i 25 år. Vi er avhengige av å ha Grendehuset her for å eksistere. Bygda har hatt så å seie alt vedlikehald og drift av huset sidan skulen vart lagt ned i 1997 og lagt ned enormt med arbeid, pengar og krefter i dette. Men no røyner det på. Som sagt så kan vi ikkje forvente at dei unge foreldra skal greie å engasjere seg i alle retningar. Eg må innrømme at kvar gong vi har samla 1000 personar på revy på Dimna så har eg tenkt : ”Ja, dette har ein verdi”.

Når eg er i Haddal i det fine, nyrestaurerte huset der mitt barnebarn bur, og ser ned på skulen som ligg ved den gode barnehagen der han går, så kjenner eg på gleda av å tenke på at dit ned kan han springe sjølv. Han kan stikke oppå bana i Solsida og sparke fotball med kompisane sine. Han har allereie som 2-åring begynt å bygge relasjonar til jamnaldringar.

Eg håpar du får gå på skule i Haddal, kjære William.

Eg håpar ikkje det endar med at du må bruke mykje av fritida di kvar dag til å site å vente på skulebussen, medan dei du leikar med i barnehagen kjem til å gå på skule i Myrvåg. Eg håpar at Haddal idrettslag fortsatt kan gje deg eit tilbod når du vert større, og at skulekorpset fortsatt er tilgjengeleg dersom du har lyst til det. Eller at pappa og mamma køyrer deg til sentrum dersom du finn den rette aktiviteten for deg der.

Og for dei som meinte det var nok pengar til alle invisteringane dei siste åra så har dokke no mulegheit å stadfeste det ved å ta dei rette verdivala på torsdag. Lykke til.

Besta-klem frå Trude Gurskevik Knotten.