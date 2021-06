Om skulen blir lagt ned, ser vi oss nøydde til å vurdere å selje huset vårt og flytte

Lesarbrev

Eg har to små born på 2 og 4 år. Vi er busett i Ringstaddalen i Haddal. Vi bur flott og landleg til, akkurat slik vi ynskjer å bu. Vi likar oss godt her, og vi vil fortsette å bu her. Vi vil ikkje bu i sentrum, då hadde vi gjort det frå start. Men om skulen blir lagt ned, ser vi oss nøydde til å vurdere å selje huset vårt å flytte. Fordi vi ikkje ynskjer så lang skuleveg for borna våre. Dette blir då mot vår vilje. Det er kort veg ned til skulen, fotballbana og barnehagen i frå huset vårt. Her kan borna våre og andre sine, sykle/springe og gå til og frå kvarandre når dei vil, når dei blir større.

Borna våre gjeng i ein av landets beste barnehagar, dei stortrivast der og det gjer vi som føresette også! Ungane har eit trygt og godt nærmiljø, sjølv om kulla ikkje er like store som i sentrum, så har borna våre det godt. Svært godt.

Tenk om du som 6 åring, busett i Ringstaddalen, som er vand med eit lite og trygt nærmiljø, må byrje å ta skulebussen 2 mil tur/retur kvar dag, i alt slags ver og saman med born som er mykje eldre enn deg som du ikkje kjenner. Og i tillegg må du bytte buss, eller gå dei siste 3 km åleine, fordi skulebussen du opphaveleg tek, ikkje køyrer deg heim. Du skal også byrje på ein skule du ikkje har noko kjennskap eller relasjon til. Du skal gå i frå det trygge nærmiljøet du er vand med, til eit stort og utrygt eit. Korleis påverkar det ein 6 åring? Det veit ikkje nokon av oss, men det kan gå begge vegar. Er det verdt å ta sjansen på? Og kvifor er det borna våre, framtida vår og det kjæraste vi har som skal vike, fordi at kommuna har rota det til økonomisk?

Vi som føresette kjem til å gjere alt vi kan for at Haddal skule skal få bli, for at korpset og idrettslaget skal få fortsette, og at andre har lyst til å busette seg her. For det er ikkje alle som vil bu oppå kvarandre i sentrum, men det er ikkje akkurat lett å busette seg i grendene heller, når skulen blir trua med nedleggelse fleire gongar i året.

Derfor ber eg kommunestyret om å tenkje, tenkje godt etter kva konsekvensar vala dei tek får. Tenk på borna, tryggleiken og nærmiljøet deira.

Olivia Ringstad Nesset.