Verdien av ungdomsarbeid og MOT

Lesarbrev

Gode møteplassar for barn og ungdom er med å avgjere om ein som ung vaksen har ønske om å flytte tilbake til heimstaden etter utdanning. Eg hadde sjølv ein god oppvekst med gode tilbod om fritidsaktivitetar. Eg er ikkje i tvil om at mine erfaringar var med å trekke meg heim igjen, og har gjort at eg framleis er engasjert.

I dag som den gong er vi mange som legger ned dugnadstimar som frivillige trenarar og leiarar for barne- og ungdomsaktivitet. Denne innsatsen er heilt avgjerande for å skape gode fritidstilbod i ein kommune.

Like viktig er det at Ulstein, som kommune, er med å bidra til kontinuitet og at alle får mulegheita til å vere med på aktivitetar uavhengig av økonomi. Eit sterkt engasjement for å vere med å bidra til å gjere ein forskjell for den enkelte var ein viktig årsak til at eg søkte på jobb som ungdomsarbeidar for eit tiår sia.

Eg er stolt over å jobbe i ein kommune som satsar på barn og ungdom.

Stabilitet og engasjement er heilt klart årsak til at Ulstein kommune i 2018 fekk prisane «Årets MOT-skule» i Norge og «Årets ungdomskommune» i Møre og Romsdal. Det gode arbeidet vi gjer i Ulstein for ungdom tok oss også til finalen i kåringa «Årets ungdomskommune» i landet i 2019.

Dette er prisar for arbeid som eg er med på i samarbeid med engasjerte kollegaer ved oppvekst- og kulturkontoret. Vi har også med oss engasjerte ungdommar frå ungdomsskulen, ungdomsklubben, ungdomsrådet og MOT.

Det siste året med pandemi har heller ikkje stoppa oss.

Prosjekt Ung Arena Ulstein har engasjert mange ungdommar gjennom open hall, middag-leksetilbod og ung debattarena. Ungdom har sjølve fått vere med å bestemme aktivitetar og tema for debattar. BUA – utlånssentral, som er siste del av prosjektet, har vorte svært populært og er utan tvil med å bidra til utstyr og aktivitet for fleire - i alle aldrar.

Millionane ekstra Ulstein kommune har fått frå Gjensidigestiftinga gjennom prosjektet, kjem frå arbeid gjort av fast tilsette. Ung Arena er eit prosjekt som Ulstein Frivilligsentral, Bell Ungdomsklubb og Ulstein bibliotek samarbeida om. Ungdomsklubben og frivilligsentralen har opp gjennom åra hatt fleire større og mindre samarbeidsprosjekt. Denne sommaren er det det Gjensidige-midlar til oppgradering av Skollebakken aktivitetshus vi samarbeider om.

Eg er stolt over at vi som kommune kan tilby ein uformell møteplass for barn og ungdom.

I pandemiåret har Bell Ungdomsklubb oppretta digitale tilbod og vi har arrangert 56 klassefestar for alle elevane i kommunen frå 6.klasse til og med 10.klasse. Klubben har også vore lærestad for to lærlingar innanfor barne- og ungdomsarbeidarfaget. Vi har hatt elevar og vaksne i praksisarbeid, og ikkje minst har mange ungdommar fått arbeidserfaring som frivillige hjelparar ved klubben.

Eg håpar vi også dei neste åra kan by på både klassefestar og open klubb med mulegheiter for aktivitet og nye vennskap på tvers av ulike fritidsmiljø.

Kommunal ungdomsklubb er ikkje lovpålagt, men eg meiner det burde vere det. Det same meiner vår medlemsorganisasjon, Ungdom og Fritid, som jobbar for at ungdommar i heile landet får fritidsklubb som tilbod.

Ferske tal frå Folkehelseinstituttet viser at fleire sliter med einsemd og psykiske plager. Unge og aleinebuande sliter mest.

MOT Norge er ei ideell stifting som bidreg til det viktige arbeidet for ei sterkare psykisk helse i det norske samfunnet. MOT har lang erfaring og gode resultat å vise til.

Eg er stolt over å jobbe i ein MOT-kommune.

I MOT-øktene på skulen gjer vi øvingar og fortel historier, som skaper dialog og refleksjon. Ungdom får konkrete verktøy som kan hjelpe dei å handtere livet. «Lommelykta» er eit av mange gode verktøy. Det handlar om å sjå etter det gode og positive med seg sjølv, med kvarandre og i situasjonar vi er i.

MOT sin visjon er eit varmare og tryggare samfunn, og programma er heilt i tråd med verdiløftet i den overordna delen av læreplanen. MOT er med å gjere ungdom til gode samfunnsbyggarar og gode førebilete for kvarandre.

Det er ikkje alle kommunar som tek seg råd til å ha dei førebyggande MOT-programma. Det er ikkje lovpålagt, men MOT gir verktøy til å utføre lovpålagte oppgåver i skulen.

Undersøkingar viser at skular som har MOT-programmet opplever mindre mobbing, færre ungdom utan ein einaste venn og mindre psykiske vanskar og rusmisbruk. Åtte av ti ungdom seier MOT bidreg til at dei får eit betre liv. Sju av ti meiner MOT hjelper dei med å vere seg sjølv og bry seg meir om andre. Like mange meiner MOT har gjort det lettare å ta eigne val.

Mindre ulikskap, god helse og livskvalitet er viktige berekraftsmål frå FN, som det er meiningsfullt å bidra til. Dette erfarer eg at eg gjer som ungdomsarbeidar og MOT-coach.

Bør Ulstein kommune halde fram å satse på førebyggande ungdomsarbeid?

Tala taler for seg sjølv: Ein ungdom som fell utanfor og trenger hjelp frå det offentlege vil frå alderen 19 til 62 år koste samfunnet nær 16 millionar kroner. Eit år med ungdomsarbeidar, ungdomsklubb og MOT kostar Ulstein kommune ein dryg million.

Om eg i jobben som ungdomsarbeidar gjennom ti år har bidrege til at berre éin einaste ungdom har unngått å felle utanfor, er jobben i heile denne perioden «fullfinansiert» og vel så det.

Marie Flatin, ungdomsarbeidar, MOT-koordinator- og coach i Ulstein kommune