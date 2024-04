I skrivende stund har stemmen sviktet. Får ikke frem et eneste ord. Å være heiagjeng for Hødd Håndball J13 er heftig!

De seilte gjennom gruppespillet. Det var ingen tvil. Du så det i øynene deres. Har sett det før, men de har fått mer rutine nå. Spise, drikke, tøye, beina høyt, sove. Spise, drikke, tøye, beina høyt, sove. Tivoli. Kan ikke være på cup uten å dra på tivoli.

16-dels finale. Tidlig opp. Spent. Jevn start. Motstanderen sin heiagjeng har trommer. Det har ikke vi. Vi bruker den stemmen og de kubjellene vi har. Jentene leverer. De er våkne. Videre.

8-dels finale. Enda mer spent. Det føles nesten som en finale. Motstand fra Oslos beste vestkant. Selvsikre. Har sett de spille før. De er gode. Men Hødd J13 har lagt en plan. Jentene har lagt en plan. De fokuserer på arbeidsoppgavene. Hele tiden. Hødd J13 er seige. De gir seg aldri. Denne betydde mye. Videre.

Kvartfinale. Vi i heiagjengen er tomme. 8-dels finalen tok på. Men jentene er rutinerte. Spise, drikke, tøye, beina høy. Spise, drikke, tøye, beina høyt. Beintøff motstand fra håndballfylket Østfold. En forrykende kamp. Vi våkner fort. Utvisninger. Gule kort. Straffer. Denne inneholdt alt. Råskap fikk et nytt navn etter denne kampen; Hødd J13. Steike for et lag. Videre

Trenerne. Suverene. Ingen tvil. Fordeler arbeidsoppgavene. Har stålkontroll. Har omsorg. Har fokus. Ærlige på hva de forventer. Skaper forståelse. Skaper glede. Skaper entusiasme. Skaper øyeblikkene.

Semifinale. Håkonshallen. Flott arena. Motstander er hjemmelaget Lillehammer. Hjemmelaget Lillehammer, Håkonshallen, semifinale. Smak litt på det. Semifinale mot hjemmelaget i deres egen lekestue i en av Norges største håndballturneringer. Nervøs. Jentene fokuserer på arbeidsoppgavene. Som vanlig. Snakker til hverandre på et språk vi ikke forstår. «Bekk S»? Tror ikke motstander forstår heller. Videre

Finale. Motstander fra Møre & Romsdal. Vi må ha to «gettoblastere». Kubjeller. Flagg. Og det vi har igjen av stemme. Det har vært en lang dag. 10 timer på farten. Jorekstadhallen. Gausdalhallen. Jorekstadhallen. Håkonshallen. Vi er litt sliten. Men Hødd J13 er seige. De gir seg aldri. Jentene er fokusert. Arbeidsoppgavene venter. De vet hva de skal gjøre. De er trygge på hverandre. De heier på hverandre. Alltid. Åpningsseremonien er flott. En finale verdig. De er tøffe. Hødd. 2-minutters. 2-minutters. Strafferedning. Stang ut. Så stang inn. Jubel. «We are the champions» ruver fra to «gettoblastere». Er det rart stemmen svikter!

Kristian Ekroll

Pappa og en del av en fantastisk heiagjeng.