Reiseliv som utviklingsmotor i Hareid

Hareid kommune har aldri tidlegare satsa så stort på reiseliv som det vi ser no. Utviklingsprosjekt, gjestehamn og cruise er nokon eksempel på aktivitetar som er sett i gang, og fleire vil det truleg bli i tida framover. Bakgrunnen for dette handlar om fleire ting. Vi ser at reiselivsnæringa både kan skape arbeidsplassar og auke skatteinngangen til kommunen, men kanskje enda viktigare er det at næringa vil vere ein viktig drivar for samfunns- og næringsutvikling i ein større samanheng. Det skal vere attraktivt både å bu, besøkje og drive næring i Hareid og reiseliv kan bidra med mykje i denne samanheng.