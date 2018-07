Leverer første fabrikk til ombordproduksjon

Næringsliv

Det er den nye trålaren til Havfisk AS som skal leverast frå Vard vinteren 2020 som skal få den nye fabrikken om bord. Det skriv Havyard-eigde MMC First Process i ei pressemelding måndag. Havyard Group ASA, som igjen har Per Sævik og Havila Holding som største eigar, eig 75 prosent av aksjane i MMC First Process, medan First Process Holding eig resten.

Administrerande direktør i MMC First Process, Petter Leon Fauske, fortel at dette er eit segment MMC First Process har satsa på og at denne ordren er eit gjennombrot.

- Dessutan er Havfisk med sin store flåte og kompetanse ein strategisk viktig kunde. Difor er vi veldig nøgde med ordren.

First Process har sidan 90-tallet levert fabrikksystem til landanlegg medan MMC har like lang historie med handtering av fisk om bord i båtane. Med fusjonen mellom dei to selskapa skal eit team no byggje og levere den første prosessfabrikken til ein fiskebåt.