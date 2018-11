Vil børsnotere Axxis Geo Solutions

Næringsliv

Mellom 8 og 10 skip som skal utføre nodeseismikk skal vere i arbeid for Axxis Geo Solutions neste år, og det Saunesmarka-baserte selskapet skal også gjere det dei kan for å komme på børs i 2019. Det skriv næringslivsportalen Nett.no. (Ekstern lenkje).

Satsar i ein knalltøff marknad – no er også Per Sævik med på laget: Ser lyst på seismikkframtida Seismikkselskapet Axxis Geo Solutions, med Ulsteinvik-baserte Jogeir Romestrand i spissen, håpar på nye kontraktar i nær framtid. Selskapet har nemleg eit ess i ermet, ei målretta satsing på nodeseismikk.

Både Remøy Shipping og Havila Holding er medeigarar i selskapet. Axxis Geo Solutions gjekk nyleg inn i eit såkalla strategisk samarbeid med TGS - Nopec Geophysical, kring nodeseismikk, skriv Nett.no. Denne avtalen går ut på å drive nodeseismikk i Nordsjøen, og vil vere ein langvarig avtale, ifølgje Romestrand.

Enorm India-kontrakt

Jogeir Romestrand fortel også om eit samarbeid med Ulsteinvik-baserte Kongsberg Evotec, som dei har utvikla eit meir effektivt system for utlegging og innhenting av noder med.

Fem skip er i aktivitet for Axxis Geo Solutions per dags dato, Geo Caspian, Sanco Sword, Pacific Finder, Havila Fortune og Neptune Naiad.

Berre Sanco Sword blir igjen i Nordsjøen når dei fire andre byrjar å jobbe på ei 4-5 månaders kontrakt for indiske Oil and Natural Gas Corporation (ONGS). Kontraktssummen her skal vere på enorme 830 millionar kroner, og ifølgje næringslivsportalen skal 70 prosent av inntektene gå direkte til Axxis Geo Solutions.