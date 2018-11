Resultat før skatt på 84,2 millionar kroner

Næringsliv

- Banken er inne i ei god utvikling og vi tek marknadsandelar, seier adm. direktør i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset, og legg til:

- Vi investerer i kompetanse og tilpassar organisasjonen nye utfordringar i ein bransje i omstilling. Samtidig har vi gjort naudsynte tiltak for å bli ein kostnadseffektiv bank. Vi har styrka vårt fokus på små og mellomstore bedrifter på Søre Sunnmøre, og vil ha ein markant vekst i bedriftsmarknaden framover, seier Brautaset.

Per 30. september 2018 enda. Dette er 19,2 mill. kroner betre enn i same periode i fjor, ein vekst som reflekterer god drift og reduserte tap. I tillegg har konsernet redusert driftskostnadane med 3,6 millionar kroner samanlikna med same perioden i 2017, og enda på 98,3 millionar kroner i år. Eigenkapitalavkastinga etter skatt enda på 8,4 prosent, og tap på utlån er redusert frå 22,4 millionar kroner i same perioden i fjor til 9,2 millionar i år. Resultatet før skatt blei på 84,2 millionar kroner. Det skriv banken i ei pressemelding onsdag morgon.

Har auka marknadsdelen på Søre Sunnmøre

Banken har også auka marknadsdelen sin på Søre Sunnmøre, og kan vise til ein utlånsvekst på 7,8 prosent dei siste 12 månadane, og ein vekst i personmarknaden på 9,9 prosent. Også i bedriftsmarknaden har banken positiv vekst.

- Aktivitetsnivået i banken sine marknadsområde er høgt og utsiktene positive for dei fleste næringane. Det er forventa at den positive utviklinga vil halde fram. Utviklinga i bustadmarknaden er stabil og arbeidsløysa har samla sett falle kraftig. Vi trur etterspurnaden etter lån frå privat- og næringskundar vil vere aukande også i tida framover, seier Stig Brautaset.