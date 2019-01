Rome kjøper Kongsberg Evotec

Næringsliv

Det er krav stilt frå myndigheitene kring kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine som gjer at Kongsberg Gruppen no sel Kongsberg Evotec til Rome AS.

Når investeringsselskapet, som også held til i Saunesmarka i Ulsteinvik, no kjøper verksemda er det med på å sikre konkurransen i marknaden for dekkutstyr til seismikkfartøy.

Det var i juli i fjor at Kongsberg Gruppen annonserte at dei kjøper Rolls-Royce Commercial Marine. Sistnemnde har nemleg allereie ei avdeling som dekkjer Kongsberg Evotec sitt marknadsområde, og det er altså difor det måtte seljast.

Prisen på overtakinga blir det ikkje opplyst om, men sjølve overdraginga vil offisielt skje 21. januar.

- Veldig artig at vi fekk til dette, seier Jogeir Romestrand i Rome AS til Vikebladet Vestposten.