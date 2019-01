Nøgd med regjeringa si vidare satsing på havnæringane

Næringsliv

Regjeringsplattforma blei presentert av dei fire partia torsdag.

– Den nye plattforma inneheld mykje av det same som Jeløya-plattforma frå januar 2018. Formuleringane er nesten identiske og noko anna ville kanskje vore overraskande, seier Arnfinn Ingjerd, dagleg leiar i Maritimt Forum Nordvest.

- Regjeringsplattforma vidarefører hovudlinjene i den maritime politikken og bidreg til stabile rammevilkår. Vi er nøgde med at grøn skipsfart prioriterast og at satsinga på næringsretta FoU skal videreførast.

To interessante formuleringar

Ingjerd meiner det er to formuleringar i den nye politiske plattforma som er spesielt interessante.

- Regjeringa vil no også stille krav til utsleppsfrie eller fornybare løysingar i det offentlege også når det gjeld hurtigbåtanbod der det ligg til rette for det. Tidlegare gjaldt dette berre fergeanbod. Regjeringa vil også "vurdere om det kan innførast krav om låg - og nullutsleppsløysingar for nye driftsfartøy i framtidige løyve til petroleumsproduksjon". Dette er nytt frå Jeløya-plattforma, seier Ingjerd og legg til:

- Regjeringa sine ambisjonar for berekraftig næringsutvikling i maritim næring er i tråd med kva vi i Maritimt Forum meiner. No står det att å omsetje fine ord til konkret handling.