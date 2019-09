- Ingen tvil om at vi ville vere med og sikre framtida til Kleven Verft

Næringsliv

I staden for å sende fiskefartøyet sitt til Polen for ei ombygging og forlenging av båten der, valde det NordnesGruppen-eigde reiarlaget Nordnes AS frå Valderøya å få arbeidet gjort på eitt av Norges mest tradisjonsrike verft, Kleven Verft. Det kom fram under pressetreffet på Kleven Verft fredag ettermiddag.