- Vi er inne i ei god utvikling

- Resultatet viser at SpareBank 1 Søre Sunnmøre er inne i ei god utvikling. Vi ligg godt an til å nå dei økonomiske måla våre for 2019, seier administrerande direktør i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset, i ei pressemelding.

Her går det fram at resultat før skatt enda på 153 millionar kroner per 3. kvartal, mot 84 millionar kroner i same periode i fjor.

SpareBank 1 Søre Sunnmøre fortel at dei siste 12 månadane har banken hatt ein samla vekst i utlån på 10,5 prosent. 8,7 prosent i av veksten har skjedd i personmarknaden og 20,8 prosent i bedriftsmarknaden. I same periode har innskot frå kundar auka med 10 prosent.

- Konkurransen i marknaden er hard., men at vi veks nesten det doble av marknadsveksten, er ei klar stadfesting på at vi er attraktive, konkurransedyktige og tilbyr høg kvalitet i rådgjevinga vår, meiner Brautaset.