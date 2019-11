Kan Ulsteinvik-butikken vere redda?

Næringsliv

Dagens Næringsliv (ekstern lenkje) skriv onsdag at Jotunfjell Partners, som har blitt ekspertar på konkursar og restruktureringar, gjennom selskapet JFP Retail Drift AS har kjøpt bokhandlarkjeda Notabene og søsterselskapet Boklageret AS for 30,2 millionar kroner. Jotunfjell Partners har også vore inne på eigarsida i bokhandlarkjeda tidlegare, sist som mindretalsaksjonærar.

Det er berre ein månad sidan dei kjøpte opp restane av kosmetikkgiganten Vita, noko som gjorde at Vita Ulsteinvik var ein av fleire butikkar som blei redda.

Men om Notabene-butikken på Blåhuset i Ulsteinvik er blant dei som får halde fram, etter oppkjøpet av bokhandlarkjeda, er ikkje sikkert. Leiinga ved butikken kunne ikkje uttale seg etter at det tysdag blei kjent at kjeda gjekk konkurs - og kan ikkje uttale seg no heller, før ting er meir klart.