21 butikkar har opphøyrssal - Ulsteinvik-butikken er ikkje blant desse

Næringsliv

Av dei 42 butikkane i Notabene-kjeda har 21 starta opphøyrssal - mellom anna ved butikken i Stryn. Ulsteinvik-butikken er derimot ikkje blant desse, ifølgje E24. (Ekstern lenkje).

Men, det skal framleis vere usikkert om butikken på Blåhuset faktisk får halde fram slik den gjer i dag. Leiinga ved butikken vil framleis ikkje uttale seg kring saka - ikkje før det kjem ei endeleg avklaring.

Kjøpt opp av oppkjøpsselskap

Tysdag blei det kjent at Notabene-kjeda var konkurs, og onsdag kom det ei ny nyheit - at Jotunfjell Partners har kjøpt buet. Selskapet har blitt ekspertar på konkursar og restruktureringar.

Det er gjennom selskapet JFP Retail Drift AS at Jotunfjell Partners har kjøpt bokhandlarkjeda Notabene og søsterselskapet Boklageret AS for 30,2 millionar kroner.

Det er berre ein månad sidan dei kjøpte opp restane av kosmetikkgiganten Vita, noko som gjorde at Vita Ulsteinvik var ein av fleire butikkar som blei redda.