Evotec sikra ny storkontrakt innan fiskeri

Næringsliv

Ulsteinvik-baserte Evotec AS er sikra ei storkontrakt innan fiskeri. Det kjem fram av ei pressemelding måndag morgon.

Verksemda skal levere ei komplett løysing for fiskerivinsjar om bord på nye Gitte Henning – ein båt som det danske reiarlaget eigd av Henning Kjeldsen skal bygge.

Vinsjeløysingane er utvikla gjennom tett dialog mellom Salt Ship Design, Henning Kjeldsen og Evotec, og er designa for både pelagisk tråling og ringnot.

Sjølve fartøyet skal byggast ved det spanske verftet Zamakona utanfor Bilbao.

Håkon Woldsund, salssjef for fiskeri i Evotec, er stolt over at verksemda har blitt valt som leverandør.

- Vi er audmjuke over å bli valt av reiaren Henning Kjeldsen. Dette er ein kunde vi verkeleg ser fram til å arbeide med. Fiskeri er eit strategisk satsingsområde for Evotec, og kontrakten bekreftar at vi har det som skal til for å lukkast.

Evotec skal levere alt utstyret til Zamakona skipsverft i Spania i løpet av første halvår 2021.