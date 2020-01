Kjeveortopeden i Ulsteinvik frå januar

Næringsliv

Denne månaden startar Kjeveortopeden i Ørsta opp eit pilotprosjekt i Ulsteinvik. I ei pressemelding frå verksemda går det fram at Marit Ramsli Gjethammer og Ingri Beddari frå Kjeveortopeden vil vere i Ulsteinvik ein dag kvar i månaden.

I Ulsteinvik blir Kjeveortopeden å finne hjå praksisen til tannlege Turid Tranvåg ved Sjøsida Tannklinikk, midt i Ulsteinvik sentrum.

– Dette er eit pilotprosjekt som vil strekke seg fram til sommaren 2020. Tilbodet er i første omgang for pasientar under aktiv behandling som bur sentralt i Ulsteinvik. Vi vil med tida vurdere om vi kan utvide tilbodet til også å gjelde for pasientar frå nærliggande stader. Formålet vårt er at føresette skal sleppe å ta seg fri frå arbeid for å følge til timane for enkle kontrollar. Det vi kan utføre på klinikken i Ulsteinvik er enkle strengskift og aktiveringar, skriv Beddari og Ramsli Gjethammer i pressemeldinga.

Dei legg til at hovuddrifta til Kjeveortopeden framleis vil vere i Ørsta og at all kontakt må rettast til klinikken der. Det er også i Ørsta ein gjennomfører kontrollar i samband med oppstart av behandling, besøk der ein skal ta røntgen, liming av streng og liknande.

Verksemda vart starta i 1976 og dei 10 tilsette behandlar årleg mellom 8–900 pasientar. Ingri Beddari og Marit Ramsli Gjethammer kjøpte praksisen i 2016. Begge er utdanna tannlegar frå Universitetet i Bergen og har tatt vidareutdanning i kjeveortopedi, også den ved Universitetet i Bergen.