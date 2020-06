Hareid Group gjekk i pluss i 2019: - Dei mest krevjande prosjekta er no avslutta

Næringsliv

Etter eit år med tap i 2018, skapte Hareid Group i 2019 igjen plussresultat. Det skriv Hareid Group i ei pressemelding tysdag ettermiddag.

Konsernet består av tretten heil- og deleigde selskap, og leverer varer og tenester knytt til elektroinstallasjon på land og for skip, samt forbrukarelektronikk. Konsernet har 655 tilsette, og har hovudkontor på Hareid.

Det er ifølgje konsernet hovudsakleg krevjande prosjekt og store tap i enkeltselskap i den maritime verksemda som dreg ned resultatet. Men - gjennom sterke resultat i dei andre selskapa, skapte organisasjonen likevel eit samla driftsresultat på litt over sju millionar kroner.

- Vi har lagt bak oss ein periode med omfattande og kompliserte prosjekt i marinedivisjonen, prosjekt som har ført med seg store tap for Hareid Group. Dei mest krevjande prosjekta er no avslutta, og vi kan konsentrere oss om å bygge eit solid fundament for vidare utvikling i åra som kjem, seier konsernsjef Karsten Sævik.

Omsetnad på 1,2 milliardar

Hareid Group hadde i 2019 ein omsetnad på 1,2 milliardar kroner, den største årsomsetnaden i verksemda si historie.

- Konsernet administrerer ein stor aktivitet, og vi jobbar no med å ruste organisasjonen for å kunne ta nye steg med kontrollert risiko, seier Sævik.

- Gjennom 70 år har Hareid Group opparbeidd ein unik kompetanse innan elektroinstallasjon og varehandel. Denne kompetansen skal vi foredle og vidareutvikle til det beste for kundar, tilsette og lokalsamfunn, seier konsernsjefen.