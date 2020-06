Opphøyrssal i mange G-Sport-butikkar, men ikkje i Ulsteinvik

Næringsliv

Mange stadar i landet er det no opphøyrssal i G-Sport og G-MAX-butikkar etter konkursen i Gresvig-konsernet tidlegare i vår. Allereie i august i fjor vart det klart at G-Sport-namnet skulle vekk og at ein del av dei tidlegare G-Sport-butikkane skal stå opp att under Intersport-namnet.