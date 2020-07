Ulsteinvik-byrået ikkje råka av konkursen i G Travel Norge

Næringsliv

Tore André Aurdal, som er dagleg leiar og eigar av morselskapet til G Travel Ulsteinvik, Eide-Aurdal AS, fortel at reisebyrået i Ulsteinvik ikkje blir råka av konkursen i G Travel Norge.

Dagens Næringsliv skreiv tidlegare fredag (ekstern lenkje) ettermiddag at det er meldt om oppbod i G Travel Norge.

- Heldigvis ikkje. Gjennom Eide-Aurdal AS driv vi franchisekontor i Molde, Ålesund og Ulsteinvik, og er eit sjølvstendig selskap. Det som har skjedd no er at eitt selskap har gått konkurs, men vi driv vidare som vanleg, seier Aurdal.

G Travel-kjeda vil framleis bestå, ifølgje Aurdal, då det berre er eitt selskap, G Travel Norge AS - som forsvinn frå konsernet.