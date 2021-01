Ulmatec Baro sikra seg banebrytande kontrakt

Næringsliv

Onsdag kom nyheita om at Ulmatec Baro på Mjølstadneset har sikra seg ein stor kontrakt på levering av såkalla Barovanar, utstyrt med heilelektriske styringssystem for styring av deflektorar. Kontrakten gjeld levering til to fartøy, med opsjon på ytterlegare to fartøy.