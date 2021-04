Sikra seg kontrakt på 90 millionar kroner:

Har utvikla verdas mest miljøvenlege laksefraktar

Fosnavåg-baserte HAV Design har utvikla ein brønnbåt med verdas lavaste klima- og miljøavtrykk per kilo frakta laks. Båten er kontrahert av Frøy AS og skal etter levering i arbeid for Cermaq.