Næringsliv

Minus 24.934.290 kroner vart årsresultatet for Ulstein Design & Solutions i 2020. I 2019 vart årsresultatet på over 1,7 millionar i pluss. Samstundes ser ein at inntektene gjekk ned frå meir enn 357 millionar kroner i 2019 til nesten 179 millionar i 2020. Om lag ei halvering – med andre ord.