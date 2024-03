– Går det som vi no trur, held vi renta i ro på 4,5 prosent fram til hausten, før vi kan byrje å setje den gradvis ned, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache då ho torsdag formiddag gjorde greie for renteavgjerda og pengepolitiske vurderingar framover.

Ein av journalistane som dekte pressekonferansen, ville vite kva sentralbanken eigentleg meiner med «hausten» og kva månader det konkret dreier seg om.

– Den rentebanen som vi legg fram i dag, indikerer at renta blir kutta for første gong i løpet av hausten – mest sannsynleg i september, svarte Bache.

Rentekomiteen til Noregs Bank har forventningar om at det vil gå betre i norsk økonomi enn det som vart lagt til grunn i Pengepolitisk rapport frå desember. Med den renteutviklinga komiteen ser for seg, ventar han at prisveksten kjem raskare ned i år og nærme seg 2 prosent mot slutten av 2027.

Berre eitt kutt

– Den nye rentebanen liknar på den frå desember og signaliserer framleis berre eitt rentekutt i 2024. Mot slutten av 2025 antydar rentebanen litt meir enn tre rentekutt totalt, skriv Nordea Markets-strateg Dane Cekov i ein kommentar

Rentekutt i september tilseier at det neste først kjem i første kvartal neste år, meiner han. Den norske krona kjem til å vere under press på grunn av seinare rentekutt ute enn venta, i tillegg til at lønnsveksten lett kan bli høgare enn Noregs Bank anslår.

– Vi held på vårt syn om at det første rentekuttet vil komme i desember 2024 og ventar berre to ytterlegare kutt neste år. Vi trur at styringsrenta i Noreg vil liggje flat på 3,75 prosent ut 2025, skriv Cekov, som oppgir å «ha eit litt meir optimistisk syn på den norske økonomien enn Noregs Bank».

Forbrukarøkonom Magne Gundersen seier til NTB at norske forbrukarar får ei etterlengta julegåve viss spådommen til sentralbanksjefen slår til:

– Alle med bustadlån kan rekne med at bankane set ned bustadlånsrenta i november. Dermed kan vi sjå fram til at desember blir den første heile månaden med lågare bustadrente, seier han.

DNB: Femti-femti

DNB Market meiner sjansane for rentekutt i september er like sannsynleg som at det kjem i desember, etter å ha tolka den reviderte rentebanen i årets første Pengepolitisk rapport torsdag. Prognosane for den økonomiske utviklinga – mellom anna forventningar om høgare BNP-vekst og auka privat forbruk – null ut effekten av at prisveksten kjem litt raskare ned enn venta.

– I sum sit vi igjen med ein sterkare økonomi og nesten uendra utsikter til prisutvikling, noko som resulterer i ein litt høgare rentebane, skriv Oddmund Berg i DNB Markets i analysen sin.

Renteavgjerda og den nye prognosen for renta tyder på at det første rentekuttet kjem allereie i september, ifølgje sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank. Han meiner Noregs Bank ikkje ønskjer å skape forhåpningar om snarlege rentekutt blant folk og bedrifter.

– Dei er nemleg redd for at auka optimisme vil skape auka press i økonomien og dermed auke inflasjonen, skriv Knudsen i ein e-post til NTB.

Lønte opp 4,9 prosent

Pengepolitikken verkar innstrammande, og det er låg vekst i norsk økonomi. Prisveksten minkar, men inflasjonen er framleis klart over målet. Kostnadene for bedriftene har auka mykje dei siste åra, og høg lønnsvekst og kronesvekkinga gjennom fjoråret vil bidra til å halde prisveksten oppe framover, skriv sentralbanken.

– Vi må truleg halde renta på dagens nivå ei god stund framover for å bringe prisveksten tilbake til målet på 2 prosent innan rimeleg tid, seier Bache.

Vedvarande høg lønnsvekst kan forkludre planane og forventningane som ligg inne i Pengepolitisk rapport. Lønnsveksten i fjor vart den høgaste på 15 år, og også i år ligg det an til solid vekst i lønningar, om enn noko lågare enn i fjor. Bache poengterte at lønnsvekst isolert sett vil bidra til prisvekst og dermed press på renta, men understreka at det ikkje er «ein mekanisk samanheng» mellom dei to faktorane.

Med forventningar om 4,9 prosent lønnsvekst i år og eit anslag for prisveksten på 3, 8 prosent, ligg det an til ein auke i kjøpekraft på 1,1 prosent.

