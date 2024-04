I 12-tida torsdag var 16 avgangar og 42 innkomstar innstilte ved Oslo lufthamn. I tillegg hadde ei rekke flygingar fått ny avreisetid.

Luftrommet over Sør-Noreg vart gradvis opna frå klokka 9.35. Då hadde ein teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral lamma flytrafikken i sør i fleire timar. Forseinkingane vil vare utover dagen.

– Det er ikkje over enno. Det er sikkert mange passasjerar som har valt å ikkje reise i dag, så det blir mykje ombookingar og endringar for flyselskapa, seier kommunikasjonssjef Cathrine Fuglesang Framholt i Avinor til VG.

Til dei som skal reise i morgon, er beskjeden frå Avinor å sitje stille i båten. Flyselskapet gir beskjed dersom det blir endringar.

Norwegian jobbar med ombookingar

Også Norwegian stadfestar fleire forseinkingar.

– Vi ventar at det blir forseinkingar utover dagen, og det kan bli kanselleringar, sa senior kommunikasjonsrådgivar Eline Hyggen Skari i Norwegian til NTB i 10.30-tida.

Dei jobbar med å booke om passasjerar som har fått flyginga si kansellert. Ein kan også be om refusjon viss ein heller ønskjer det.

Hyggen understrekar at dei som blir ramma, får beskjed direkte frå Norwegian. Ho oppmodar reisande til å møte opp på flyplassen som vanleg.

– Vi jobbar på for at kundane skal komme seg av garde, seier ho.

Fleire timar med stans

Ved Oslo lufthamn letta det siste flyet klokka 6, ifølgje Avinors oversikt.

NTB snakka like etter klokka 6.30 med ein passasjer på eit fly som skulle reise frå Gardermoen til Zürich klokka 6.25, men der piloten opplyste at flykontrollen var nede over heile Sør-Noreg, og at heile systemet var lamma.

Medan dei venta på ny beskjed, vart det servert kaffi og mat i kabinen. Halvannan time etter oppsett avgang fekk passasjerane beskjed om at flyginga til Sveits var kansellert, og at dei måtte forlate flyet.

Norwegian opplyste til TV 2 at dei måtte innstille ei rekke flygingar, og at dei hadde fått beskjed om at luftrommet ville vere stengt fram til klokka 11.

Ikkje datainnbrot

Årsaka til stenginga var ei tid ukjent, men Avinor opplyste at det ikkje kom av datainnbrot.

– Det kan eg avkrefte at det er. Det er to system som ikkje snakkar saman som dei skal, seier pressevakt Helene Wattanapradit Jensen i Avinor til NRK.

Nasjonalt tryggingsorgan (NSM) opplyste tidlegare torsdag morgon til NTB at dei ikkje hadde fått nokon informasjon som knyter dei til det som skjer over luftrommet i Sør-Noreg.

Redningsoppdrag går som normalt

Redningshelikoptera fekk fly som normalt torsdag morgon, opplyste redningsleiar Jan Erik Skorte i Hovudredningssentralen til NRK torsdag morgon.

– Er det snakk om liv eller død, flyg vi som normalt – heilt uavhengig av dette, sa redningsleiaren.

Heller ikkje Norsk Luftambulanse vart ramma av flystansen, opplyste pressesjef Per Håkon Solberg.

Det var fleire fly i luftrommet i Sør-Noreg då nyheita kom frå Avinor.

På Oslo lufthamn landa to fly – eitt frå Billund i Danmark og eit anna frå Førde – klokka 7.10 torsdag morgon. Ei rekke etterfølgjande flygingar fekk likevel monaleg utsett landingstid, ifølgje oversikta til flyplassen.

Blir haldne oppdatert

Norwegians pressevakt Silje Glorvigen sa til VG at alle flya deira til og frå Oslo er ramma. Ho har ikkje tal på kor mange fly det er snakk om.

– Vi held passasjerane våre oppdaterte på kva som skjer, på tekstmelding, sa ho til avisa.

Avinor har ansvaret for 43 statleg eigde lufthamner og dessutan flysikringstenesta for sivil og militær luftfart i Noreg.

