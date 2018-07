Vil ha Netflix og HBO på nynorsk

Nyhende

(NPK): Utspelet kjem etter at det er blitt kjent at HBO Nordic arbeider med å lansere Elena Ferrante-serien "Mi briljante venninne" som filmversjon. Bokserien er i Noreg gitt ut på nynorsk og har hatt stor suksess. Mållaget meiner derfor at det er naturleg at filmen blir teksta på nynorsk her i landet.

– Når Elena Ferrantes "Mi briljante venninne" no snart kjem i filma versjon i strøyme-TV, bør kanalen HBO sørgje for at det blir med nynorske undertekstar, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, i ei pressemelding.

NRK viser stadig filmar som er teksta på nynorsk, men i strøymekanalane er slik teksting fråverande.

Noregs Mållag har kontakta HBO om dette og håpar kanalen ser at dei har eit marknadsførings-skup framfor nasen her.