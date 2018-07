Nyhende

På møtet i teknisk utval i Ulstein kommune nyleg vart det opplyst om at det over ferien blir starta arbeid for å få på plass ein gangveg/-bru over Haddalelva.

Ulstein Entreprenør er vald til entreprenør. Dei reknar med å vere ferdige i år.

Den nye brua kjem lenger oppe i elva enn brua som bilane køyrer over.