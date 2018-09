- Ikkje køyr over Fjelle

Nyhende

Etter trafikkulukka ved Strandabøskogen onsdag ettermiddag, der det raskt danna seg lange køar på begge sider, valde mange å køyre vegen frå Haddal over Fjelle til Gamleeidet.

- Eg hadde tenkt å køyre over her, men eg har no snudd og står og stansar bilar ved grovavfallsplassen, fortel Einar Magne Skeide.

Han er på veg til Volda og tenkte det var lurt å køyre over Fjelle når fylkesvegen var stengd.

- Det tenkte tydelegvis veldig mange andre også, for eg snakka nettopp med sonen min som står lengre opp i vegen her. Han fortalde at trafikken står nesten stille på den smale vegen, fortel Skeide.