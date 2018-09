Britiske kokkar på tur med Ramoen.

Nyhende

I år har eksporten av norske filetar til Storbritannia auka med 67 prosent, det vil seie frå 1147 til 1913 tonn. Ein del av den kraftige veksten kjem av at britane har gått frå blokkfrose til filetar. Den totale veksten av norsk torsk og hyse til Storbritannia så langt i år er på 12 prosent.

Fish and chips

Fish and chips blir gjerne omtala som britane sin nasjonalrett. Denne veka er ti britiske Fish and chips-kokkar i Noreg for å lære om norsk fiskeri.

Dei er her for å lære om korleis fisken blir fanga og handtert før han hamnar på middagsbordet. Måndag denne veka var dei på tur med trålaren Ramoen frå Vartdal. Turen gjekk innover Hjørundfjorden med medbrakt fisk og ein demonstrasjon av korleis trålen fungerer. Det er nemleg ikkje lovleg å drive trålfiske i fjordane. Dei britiske kokkane fekk likevel eit godt inntrykk av heile prosessen om bord.

- Vanlegvis er Ramoen på fiske i Barentshavet i fleire veker i strekk, så det ville vere litt vanskeleg å organisere ein ordinær tur med så mange. Difor gjer vi det på denne måten, og det virkar som dei har fått godt utbytte av turen, seier Katrine Florvaag, som er salssjef i Ramoen AS.

Norsk kvalitet

Hans Frode Kielland Asmyhr i Norsk Sjømatråd opplyser om at det er ein tydeleg trend at dei leiande Fish and Chips-restaurantane etterspør norsk torsk og hyse. Meir enn 30 prosent av desse fiskeslaga som blir seld i Storbritannia kjem frå norske fiskebåtar. På norske båtar blir fisken frose om bord på båten kort tid etter han er fiska, rask nedfrysing gir god kvalitet på fisken.

Kvart år kårer dei i Storbritannia den beste Fish and Chips-restauranten. Dei to siste åra har det vore restaurantar med norsk fisk på menyen som har vunne.

- For oss er det viktig å få vise fram ein moderne og miljøvennleg fiskeflåte. Britane er særs opptatt av miljø, og der er Noreg i teten internasjonalt. Det går både på forvaltning av fiskeressursane og ikkje minst i låge utslepp av klimagassar, seier Odd Kristian Dahle, informasjonsleiar i organisasjonen Fiskebåt, som organiserer den havgåande fiskeflåten.