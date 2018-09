Ordførarkandidaten er klar

Nyhende

Ulstein Arbeidarparti lanserer stolt sin nye ordførarkandidat: Renathe Rossi-Kaldhol.

Neste haust er det kommuneval. Tysdag denne veka hadde Ulstein Arbeidarparti medlemsmøte der dei valde Rossi-Kaldhol til ordførarkandidat og Magne Gurskevik som varaordførarkandidat.

- Ulstein Arbeidarparti vil uttrykke glede og takksemd for at desse to vil vere våre fremste kandidatar til kommunevalet 2019, skriv den stolte leiaren Hanne Notøy i ei pressemelding.

Valnemda jobbar no vidare med resten av lista, som vil vere klar på seinhausten.