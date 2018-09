Kongens fortenestemedalje til Kulø

Nyhende

I dag fekk Odd Kulø overrekt Kongens fortenestemedalje av statssekretær Knut Morten Johansen og varaordførar Steinar Torvik. Den høgtidlege overrekkinga skjedde på det årlege seminaret til Friville Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF).

Den tidlegare lensmannen i Ulstein og Hareid fekk medaljen for å ha lagt bak seg over førti år med samanhengande innsats i den NOrske Redningsteneste på operativt, taktisk og strategisk nivå. Kulø byrja karriera si i Foreningen Norske Lavinehunder (seinare NRH) og har rykka ut til uttallige redningsoppdrag i distriktet sitt. Kulø har gitt avgjerande bidrag til Norske Redningshundar både som leiar av organisasjonen, leiar av fagteknisk utval og ikkje minst som ansvarleg for organisasjonen sitt skred- og vinterkurs i mange år.

Kulø var fram til årsmøtet i mars i år styreleiar i FORF, då hadde han vore styreleiar sidan 2006. Kulø var ein av initiativtakarane til å starte FORF i 1994.

Starta med hunden Lobo

Det heile starta i 1971 då Odd Kulø fekk hunden Lobo. Lobo vart utdanna til politihund, både klasse A og B, seinare vart han også godkjend som lavinehund. Lobo vart kåra til skulen sin beste hund på Politiets kurs på Starum i 1972. Dette var starten på eit godt og langt samarbeid mellom Kulø og hunden Lobo, skriv Bente Aspehaug, som er dagleg leiar i FORF.

Sidan 1973 har Kulø vore medlem av Norske Redningshunder (NRF), den gongen kalla Forening Norske Lavinehunder (FNL). I tillegg til å vere hundeførar vart han tidleg engasjert i andre delar av organisasjonen.

- Kulø har gjennom sitt engasjement, ikke bare vært med på å utdanne hundeførere/hunder, men også bidratt til videreutvikling av vinterutdanning, førstehjelp, utgraving av skredtatte og redningsutdanningen totalt. Kulø har reist både innland og utland for å representere frivilligheten og deres rolle i redningstjeneste. Han har en stor del av æren for at NRH har det kvalitetsmerke de har i dag, skriv Aspehaug i pressemeldinga.

Helsing frå varaordføraren

Varaordførar Steinar Torvik reiste ned til Gardermoen for å representere Ulstein kommune. Han helste Kulø og opplyste han om at han om ei tid vil få invitasjon til ei mottaking på Det Kongelege Slott.

- Frivilleg arbeid er og har vore ein viktig bærebjelke i vår kommune, og i Ulstein er me heldige med mange som er engasjert i dette. Med ein lensmann som også brenn for frivilleg innsats, så har det vore velvilje frå Odd til å gi råd og hjelp under små eller store arrangement. Han har også vore engasjert som privatperson og tatt sine vakter på heimebane i lag og organisasjonar, rosa Torvik.

Kulø og kona reiser til Syden over helga, så kommunen ventar med å gje han blomar til han kjem heim igjen.

Heile grunngjevinga finn de her.