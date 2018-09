Gjennomførte i frisk bris

Nyhende

Sjølv med frisk bris og konstant nedbør kvelden og natta så stoppa ikkje det dei til saman 17 tøffe speidarane og leiarane frå Hjørungavåg som var på haik i Hjørungdalen natt til laurdag.

Først måtte dei ta i bruk kart og kompass og vandre i oppoverbakke med stor sekk og mykje fellesutstyr for å kome seg til leirstaden. Godt var det at leiarane hadde fått opp ein gapahuk på førehand slik at sekkane og utstyret kunne halde seg tørt då regnet kom. Så var det for speidarane å få opp sine to gapahukar. Eine gapahuken tok vinden, men saman med rolege vaksne fekk vi satt opp ein ny og sikra den godt før natta.

Det buldrar og bråkar fælt i presenningen! Alle er heilt stille medan dei lyttar til regnet og ventar på gruppeleiar Torhild Hjørungdal: «He vi det kjekt på haik?», «Jaaaaaaa!» ropar alle i kor. Det er veldig god stemning rundt bålet og speidarane kosar seg med hamburger.

Fellesskapen står sterkt på slike turar og veret stoppa ikkje leiken, humøret og stemninga frå å vere på topp. Alltid budd!

Hjørungavåg KFUK-KFUM har omtrent 60 medlemmar og driv speidararbeid frå 3. trinn og oppover. Vi ønsker nye speidarar velkomne og har møte som regel på Hjørungavåg bedehus annankvar onsdag. I tillegg driv organisasjonen ungdomsklubb, «We are SHEEP», for 6. til 10. trinn annankvar fredag.