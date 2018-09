Nyhende

Sist laurdag var nesten 800 personar samla på Gardermoen til 30-årsfest for butikkjeda JYSK. Butikken som ligg i Ulsteinvik, fekk heile tre prisar. Den vart kåra til årets butikk 2018. Den fekk også utmerking for årets omsetningsauke 2018 og for å ha utmerka seg innanfor hagesegmentet. Butikken vart opna i oktober 2015, og det er første gong den er med i kåringa.

Godt samhald

Karina Gamlem har vore butikksjef i Ulsteinvik sidan januar 2017.

– Årets butikk er den gjevaste prisen ein kan få, så vi føler at vi har fått igjen for det vi har jobba for. Vi ønskjer å vere best og at kundane skal vere fornøgde, seier Karina.

– Kva trur du er grunnen til at de vann?

– Vi har eit godt samhald i butikken og mellom butikkane i distriktet, og det viste igjen under kåringa. Det var fleire av butikkane på Sunnmøre som gjorde det bra, seier Karina.

Gratis kake på laurdag

Ho synest plasseringa til butikken som ligg i Saunesmarka, er god.

– Vi ønskjer å vere ein fin og inspirerande butikk. Vi er butikken som skal ha alt til møblering av hus og leilegheiter. Vi har mange produkt til soverommet, samstundes som vi tilbyr solskjerming til vindauge, utstyr til baderom, hage og pynteting. Målet vårt er at vi skal ha god kvalitet til låg pris, fortel ho.

Førstkomande laurdag vert det gratis kake og kaffi i butikken til dei som kjem innom.