Sjå bygginga - steg for steg

Nyhende

(Sunnmørsposten): 70 prosent av leverandørane til skipet er ein del av den maritime klynga i Norge, ifølgje ei pressemelding fra Color Line.

Stålskroget nærmar seg ferdigstilling og i slutten av oktober blir skipet taua frå Polen til Ulsteinvik.

Color Line investerer over éin milliard kroner i skipet, og med bygging på norsk verft bidreg dette til auka sysselsetting og verdiskaping.

– Når Color Line vel Ulstein Verft til bygginga av Color Hybrid, gir det store ringverknader for underleverandørar og samarbeidspartnarar regionalt og nasjonalt. Berre på Ulstein Verft vil fleire hundre personar vere involvert i dette prosjektet. Kvar arbeidsplass i verftsindustrien genererer 5-6 arbeidsplassar i privat og offentleg sektor, noko som igjen skaper grunnlaget for ein levedyktig region, og ikkje minst betydelege skatteinntekter for stat og kommunar, seier Gunvor Ulstein, konsernsjefen i Ulstein Group, i ei pressemelding.

Skroget til Color Hybrid består av totalt 14 «grand blocks», som er store, ferdigbygde klossar av stål. Desse settast saman som legoklossar og blir montert saman éin etter éin.

I august og september har det vore høg aktivitet, og alle seksjonane er heist på plass i tørrdokka. Skroget er snart komplett og bygginga går som planlagd.

Sjå video av bygginga i toppen av saka. (Video: Color Line/Youtube).

Denne saka blei først publisert av Sunnmørsposten.